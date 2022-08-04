Серед підозрюваних – колишній народний депутат Євген Балицький

Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність осіб, які причетні до незаконного вивезення 650 тис. тонн українського зерна вартістю понад 200 млн доларів США з тимчасово окупованих територій півдня нашої держави. Про це повідомили у прес-службі відомства у четвер, 4 серпня.

Українська спецслужба встановила весь ланцюжок причетних: починаючи від зрадників, які підписали дозволи на вивезення зерна, і закінчуючи усіма членами екіпажу 10 російських суден, на яких транспортують награбоване.

Зокрема СБУ задокументувала злочинну діяльність і вже повідомила про підозру очільнику російської окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області Євгену Балицькому; самопроголошеному виконувачу обов’язків мера Бердянська Олександру Сауленку, а також «директору» Бердянського морського порту Володимиру Стельмаченку.

Їм оголошено про підозри за звинуваченням у колабораційній діяльності, пособництві державі агресору, порушенні законів та звичаїв війни.

Крім того, накладено арешт на майно (у тому числі 4 повітряних судна малої авіації, які знаходяться в Київській області) та корпоративні права, які належать Балицькому та його сім’ї, на загальну суму понад 149 млн грн.

Водночас СБУ встановлені інші учасники даної протиправної схеми, яким також планується оголошення підозр.

СБУ встановила, що Балицький видав «розпорядження», на підставі якого на окупованих територіях було введено тимчасову адміністрацію. У результаті цього псевдопідприємству «Державний зерновий оператор» було незаконно передано майно 7 агропромислових комплексів і зернових терміналів на території Запорізької області.

відео СБУ

Крім того, псевдомер Сауленко спільно з «директором» Бердянського морського торговельного порту Стельмаченком забезпечили вилучення зерна зі складів та завантаження його на морське судно «Zhibek Zholy» під російським прапором.

Оперативниками задокументовано вивезення морським транспортом викрадених з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей українських зернових через морські порти та термінали, які розташовані на ТОТ Крим.

До вказаної протиправної діяльності російською стороною залучені морські судна під прапорами рф та Сирії: «Надежда», «Сормовский-48», «Федор», «Матрос Кошка», «Матрос Позынич», «Zhibek Zholy», «Св. Костянтин», «Михаил Ненашев», «LAODICEA».

Втім, завдяки оперативному реагуванню СБУ, незаконному відвантаженню викраденої пшениці вдалося запобігти. Зокрема, на вказані судна та зернову продукція, яка ними транспортується, українським судом накладено арешт. Також Туреччина, Єгипет та Ліван відмовились та відмовляються приймати та розвантажувати вказані морські судна.

Оперативники Служби безпеки встановили ще 5 іноземних морських суден, що незаконно вивозять зерно з морських портів тимчасово окупованих українських територій, та на які планується накладення арештів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти створили окрему компанію для крадіжок українського зерна.