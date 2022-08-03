Ініціатива дозволить забезпечити зберігання додаткових 2,4 млн тонн зерна

Канада виділила Україні 52 мільйони канадських доларів, що приблизно становить 40 млн доларів США. Ці кошти передбачені на розв’язання проблеми дефіциту зерносховищ в Україні. Заплановано отримати засоби для тимчасового та постійного зберігання зерна, обладнання та модульні сховища, а також лабораторне обладнання. Про це повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що новий проект, фінансування на який надано Міністерством закордонних справ Канади, розпочала Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

«Ця ініціатива дозволить забезпечити зберігання додаткових 2,4 млн тонн зерна у 2022-2023 роках разом із відповідною технічною підтримкою та обладнанням. Цей проект доповнює допомогу у розмірі 17 млн доларів США, нещодавно надану урядом Японії для забезпечення зберігання 1 млн тонн зерна», – повідомили в міністерстві.

«Завдяки фінансуванню ФАО надасть засоби для тимчасового та постійного зберігання зерна, включаючи поліетиленові рукави для зберігання зерна, завантажувально-розвантажувальне обладнання та довгострокові модульні сховища, які орієнтовані на малі та середні фермерські господарства у 15 областях», – розповів П’єр Вотьє, голова офісу ФАО в Україні.

Крім того, ФАО закупить лабораторне обладнання на суму до 2 млн доларів США для підтримки шести стратегічних лабораторій для проведення тестувань для виявлення хвороб тварин відповідно до правил безпечної торгівлі Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин.

У цьому сезоні в Україні очікують зібрати до 51,1 млн тонн зернових. За даними українського уряду, з загальної ємності зерносховищ у 75 млн тонн, 14% сховищ пошкоджено або зруйновано, 10% перебувають на окупованій Росією території, а близько 30% залишаються заповненими 22 млн тонн торішнього врожаю, готового до експорту, свідчать.