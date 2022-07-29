Україна отримає від Канади додаткових 450 млн канадських доларів, які будуть спрямовані до державного бюджету на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних платежів, повідомило у п’ятницю, 29 липня, Міністерство фінансів України.

Постанову, яка дозволяє збільшити суми пільгового кредиту на 0,45 млрд канадських доларів, що еквівалентно 0,351 млрд доларів США, ухвалив Кабінет міністрів України.

Таким чином, тепер сума пільгового кредиту, який Україна залучить від Канади, становитиме 1,45 млрд канадських доларів, що еквівалентно 1,131 млрд доларів США.

Як пояснили у Міністерстві фінансів, ці кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема, на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів.

Строк погашення кредиту – 10 років, відсоткова ставка – 1,69% річних.

Перша частина цього кредиту на суму 1 млрд канадських доларів надійшла в український держбюджет 17 червня.

Нагадаємо, що через війну, яку розв’язала Росія, Україна змушена збільшувати зовнішні запозичення.