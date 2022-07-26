Україна сподівається на програму МВФ на два-три роки у формі stand-by або механізму розширеного фінансування

Україна до кінця року має намір укласти угоду з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на 15-20 млрд доларів. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на голову Нацбанку Кирила Шевченка.

За його словами, Київ вже направив запит на додаткове фінансування від МВФ.

Шевченко зазначив, що сподівається на програму обсягом до 20 млрд доларів на два або три роки у формі резервної угоди (stand-by) або механізму розширеного фінансування (EFF). Угода на 20 млрд доларів стане другим за величиною діючим в цей час кредитом МВФ після Аргентини.

«МВФ завжди виступав партнером України під час війни. Я сподіваюся почати нову програму в цьому році», – наголосив він.

Він також додав, що ця програма має передбачати заходи, які допоможуть стабілізувати економіку України. Щоб забезпечити повернення до довоєнних умов, таких як гнучкий обмінний курс, відсутність обмежень на валютному ринку, скорочення прострочених кредитів у банківському секторі та збалансована фіскальна політика.

За словами очільника НБУ, він також сподівається домовитися про своп-лінії з Банком Англії впродовж декількох тижнів, хоча і не уточнив на яку суму.

Зауважимо, що Київ веде переговори зі своїми міжнародними та приватними кредиторами щодо відстрочки виплат по зовнішньому боргу. Україна планує зробити перший крок у реструктуризації свого зовнішнього боргу, оскільки бюджет в умовах війни має вкрай обмежені джерела фінансування, частина з якого йде на обслуговування держборгу.

Вчинити так само уряд запропонував деяким державним компаніям. Однак, НАК «Нафтогаз» в останній день пільгового періоду не зміг виплатити кредиторам борги з облігацій, що означає дефолт компанії.

Як інформував ZAXID.NET, останньою позикою МВФ Україні була екстрена фінансова підтримка в розмірі 1,4 млрд доларів, погоджена в березні, що еквівалентно 50% квоти країни у фонді.