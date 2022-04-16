Зростання світової економіки буде ще меншим ніж прогнозувалось раніше. Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, пише «Економічна правда».

За словами, це стосується 143 країни по всьому світу, що становить 86% світового ВВП. Основними чинниками цього на її думку є війна РФ проти України, інфляція, фінансові обмеження і, як наслідок, нові збої в глобальних ланцюгах поставок.

«У січні ми знизили наш прогноз глобального зростання до 4,4% у 2022 році. Відтоді перспективи значно погіршилися, в основному через війну та її наслідки», – зауважила Георгієва.

Раніше вона заявляла, що вторгнення Росії в Україну може спричинити дестабілізацію на Близькому Сході через проблеми з продовольством.

На думку голови МВФ, вплив на світову економіку війни та санкцій, накладених на Росію через вторгнення, може спровокувати в країнах Близького Сходу передумови для нової «Арабської весни».