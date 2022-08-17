У п’ятницю судно Razoni перестало передавати сигнал про своє місцезнаходження

Судно Razoni, яке першим вирушило з одеського порту після розблокування та яке в п'ятницю перестало передавати сигнал про своє місцезнаходження, зафіксували в порту Сирії, яка є близьким союзником Росії. Судно, яке пришвартувалося у порту Тартус, зафіксували на супутникових знімках Planet Labs, повідомила «Економічна правда» з посиланням на Financial Times.

Повідомляється, що у п’ятницю вранці судно припинило передачу сигналу про своє місцезнаходження. Відомо, що після того, як від вантажу відмовився покупець у Лівані, судно було помічене у Туреччині, де воно вивантажило 1,5 тис. тонн кукурудзи. Після цього, як здавалося, прямувало до наступного заявленого пункту призначення – Єгипту. Саме такий пункт призначення передає судно згідно даних сервісу Marine Traffic. Проте у п'ятницю, 12 серпня, Razoni припинив передачу даних про своє місцезнаходження та маршрут. Останній сигнал був надісланий з північно-західного узбережжя Кіпру.

Відповідно до зображень Planet Labs, судно пришвартувалося в порту Тартус у Сирії в понеділок, 15 серпня. У Тартусі розташована російська військово-морська база. На супутникових фотографіях Європейського космічного агентства видно судно, яке стояло на якорі біля Тартуса в суботу.

У повідомленні також зазначається, що торгівля зерном і продовольством із Сирією не суперечить західним санкціям, накладеним на режим Дамаска через тривалу громадянську війну в країні. Але, за словами зернотрейдерів, деякі судна відкрито ухиляються від плавання в країну через умови фінансових установ.

Нагадаємо, Razoni стало першим судном, яке покинуло український морський порт у межах домовленості України з ООН і Туреччиною щодо експорту українського зерна. Спершу Razoni під прапором Сьєрра-Леоне рушило до Лівану. Але покупець відмовився від вантажу з 26 тис. тонн української кукурудзи.