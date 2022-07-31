Пришвартоване в порту Триполі судно «Лаодікея» затримали на 72 години

Ліван затримав судно з краденим українським зерном. За інформацією ліванської телерадіомовної корпорації LBCI, прокуратура Лівану на 72 години затримала судно «Лаодікея», яке пришвартоване в порту Триполі.

Зазначається, що дозвіл на таку затримку отримало посольство України в Лівані. Там пояснюють, що зерно росіяни завантажили 27 липня в тимчасово окупованому Криму. На судні знаходиться ячмінь, вивезений із захоплених Росією українських територій.

Видання «Укрінформ» повідомило, що у російському посольстві в Лівані стверджують нібито не мають інформації про судно, а звинувачення України посольство називає «хибними та безпідставними».

27 липня стало відомо, що у порт Тріполі зайшло сирійське судно з ячменем, яке було вивезене з окупованих територій України.

Нагадаємо, що з липня судно з викраденим українським зерном затримали у Туреччині. Також відомо, що росіяни вже вивезли в сирійські порти 54 тис. тонн українського зерна.

Зазначимо, що окупанти масово знищують та крадуть українське зерно, а також блокують його вивезення. 22 липня у Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для експорту українського зерна. Планується, що Україна експортуватиме зерно через три чорноморські порти. Але через кілька годин після підписання цієї угоди Росія вдарила крилатими ракетами по українському порту в Одесі. 30 липня конгресвумен США Вікторія Спартц звернулася до генсека ООН і закликала призупинити «зернову угоду» через те, що вона не має належних механізмів виконання, а Україна потребує кращих заходів безпеки.