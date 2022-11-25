Мешканець Білої Церкви мав при собі кілька флешок із даними військових баз і складів

Контррозвідка СБУ затримала колишнього міліціонера, який віз закордон флешку із даними військових з «Азову», співробітників СБУ, ГУР та 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Чоловік підтримував зв’язки із російським диверсантом Ігорем Безлером і працівниками так званої «міліції ДНР». Затримали чоловіка на пункті пропуску при спробі перетнути кордон з Угорщиною.

Про затримання колишнього співробітника МВС ввечері п’ятниці, 25 листопада, повідомила прес-служба СБУ. За даними спецслужб, екс-міліціонер вирішив перейти на бік росіян і щоб показати свою «користь» рашистам, зібрав засекречену інформацію про керівництво та кадрових співробітників СБУ, ГУР, лідерів руху «Азов», а також військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

«Чоловік планував особисто передати дані до посольства Росії у Будапешті на флешці. Затримали його на пункті пропуску під час спроби перетнути державний кордон. З початком повномасштабної агресії зрадник проживав на території Білої Церкви, був активним прибічником "русского мира", але керувався не тільки ідеологічними мотивами. Зокрема, розраховував стати "головним поліцейським" столиці та Київської області у разі захоплення регіону», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі СБУ уточнюють, що затриманий був на прямому контакті із російським диверсантом Ігорем Безлером, а також підтримував дружні зв’язки з представниками так званої «міліції ДНР». Саме за їхньою вказівкою чоловік почав збирати засекречені дані про співробітників силових відомств України. Окрім картотеки українських військових, він збирав інформацію і про важливі об’єкти ЗСУ: бази, склади, арсенали, місця їх розташування.

Під час обшуків у фігуранта кримінальної справи знайдено пістолет Макарова, символіку терористичної організації «ДНР» та забороненої в Україні комуністичної партії. Усі вилучені матеріали направили на експертизу. Наразі затриманому планується повідомлення про підозру за ст. 111 (державна зрада) ККУ.