За скоєне мешканцю Буковини загрожує до п'яти років позбавлення волі

СБУ затримала мешканця Чернівецької області за зйомки відеороликів, на яких він на вулиці зневажливо висловлюється у бік військових ЗСУ. Зокрема йдеться про військовослужбовців, які вручали повістки чоловікам. За даними СБУ, буковинець знімав такі відео систематично і публікував на своїх каналах у Facebook, Telegram і YouTube. За такий контент чоловік отримував гонорари, проте спецслужба наразі не уточнює, хто був замовником відео. Наразі затриманому загрожує до п'яти років тюрми.

Як у п’ятницю, 25 листопада, повідомила прес-служба СБУ Чернівецької області, окрім систематичної зйомки зневажливих відео про ЗСУ, мешканець Буковини у своїх дописах зневажливо висловлювався щодо дій військових та керівництва держави.

«Він публічно ображав військовослужбовців під час виконання ними своїх обов’язків, знімаючи це на відео. Такий принизливий контент зловмисник розміщував на сторінках і каналах у Facebook, Telegram і YouTube. "Творчість" буковинця миттєво поширювалася в мережі інтернет, формуючи у населення, зокрема, негативне ставлення до мобілізації під час воєнного стану», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі СБУ уточнюють, що такий контент буковинець систематично створював на замовлення і отримував за це «гонорари». Лінгвістична експертиза підтвердила, що публічні висловлювання фігуранта свідчать про образу честі й гідності військових. Наразі правопорушнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 435-1 ККУ (образа честі та гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю). За скоєне йому загрожує до п’яти років ув’язнення.