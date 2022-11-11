27-річний закарпатець писав про вторгнення росіян як про «спецоперацію» в Україні

На Закарпатті СБУ викрила 27-річного місцевого мешканця, який публікував на своїх сторінках у Facebook проросійські відеоролики, заперечував напад Росії на Україну, прославляв російську армію та називав військові злочини росіян «постановкою київського режиму». Лінгвістична експертиза підтвердила, що пости закарпатця є публічним виправдовуванням збройної агресії РФ проти України.

Як у п’ятницю, 11 листопада, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, 27-річний місцевий мешканець поширював у Facebook меседжі про «приналежність» добровольчих батальйонів ЗСУ до «неонацистських» організацій, називав злочини російських військових «постановкою київського режиму».

«Ініційована СБУ експертиза підтвердила наявність у публікаціях публічних виправдовувань та заперечень збройної агресії РФ проти України. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами злочинної діяльності проти державної безпеки України», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнюють, що у публікаціях 27-річного закарпатця воєнні дії росіян висвітлено як «спецоперацію», а відповідальність за злочини армії окупантів перекладається на українських військових.

Чоловікові вже повідомили про підозру у поширенні матеріалів із запереченням збройної агресії РФ проти України та глорифікація осіб, що її здійснюють (ч. 2 ст. 436-2 КК України). Розслідування триває.