У Тернополі СБУ викрила 28-річного переселенця з Донеччини, який публічно закликав підтримувати російську агресію. Чоловік, який після початку повномасштабного вторгнення оселився у одному з тернопільських гуртожитків, також погрожував, що росіяни окупують захід України і «наведуть тут порядок». Наразі йому інкримінують порушенні статті про колабораційну діяльність. Також слідчі з'ясовують, чи співпрацював зловмисник з ворожими спецслужбами.

Про вручення чоловікові підозри стало відомо у середу, 16 листопада, після повідомлення прес-служби СБУ Тернопільщини. Як встановили слідчі, 28-річний уродженець міста Селідове Донецької області переїхав разом із родичами у Тернопіль після початку повномасштабної війни. Він оселився у гуртожитку одного з навчальних закладів міста.

«Перебуваючи у громадських місцях та спілкуючись із мешканцями і персоналом гуртожитку, зловмисник публічно закликав їх до підтримки дій та рішень держави-агресора, а також переконував своїх співрозмовників у правомірності тимчасової окупації РФ територій на сході та півдні України», – повідомляє СБУ.

У прес-службі прокуратури додають, що чоловік також вихваляв вчинки російських військових та президента Росії Путіна, погрожуючи, що окупація дійде і до заходу України й тоді збройні сили нападника «наведуть тут порядок».

Слідчі вручили йому підозру за ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Вона передбачає до 15 років заборони працювати у держорганах чи в місцевому самоврядуванні. Крім того, слідчі СБУ з'ясовують, чи співпрацював чоловік з російськими спецслужбами.