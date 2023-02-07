Тернопільський суд визнав винним у колабораційній діяльності 28-річного переселенця. Микита Пум разом з мамою виїхав з рідного міста на Донеччині після початку повномасштабного вторгнення. Після цього мешкав у одному з гуртожитків Тернополя. Одного вечора чоловік публічно почав розповідати, що він підтримує дії Владіміра Путіна, що західні області України також будуть окупованими, і що російські сили «наведуть порядок». Відомо, що у суді чоловік розкаявся та зазначив, що не підтримує російську агресію, а так висловлювався лише через те, що «був злий» через сварку з комендантом.

Зазначимо, що обвинувачений мешкав у місті Селідове на Донеччині, але через повномасштабне вторгнення Росії у квітні разом з мамою звідти евакуювався. У липні він поселився у гуртожитку Тернопільського вищого професійного училища №4 на вулиці Галицькій.

Вирок стосується інциденту, який стався ввечері 18 серпня у холі цього гуртожитку: під час розмови з мешканцями та персоналом чоловік переконував присутніх у правильності загарбницьких дій Росії.

«Публічно закликав до підтримки дій та рішень держави-агресора та її збройних формувань, заявивши та переконуючи останніх, що дії президента Російської Федерації Владіміра Путіна є правильними, окупація Росії дійде до заходу України, підтримуючи при цьому тимчасову окупацію сходу та півдня України, і наголошував, що після приходу російські збройні сили наведуть порядок», – йдеться в вироку.

Тернопільський міськрайонний суд розглядав цю справу 2 лютого. На судовому засіданні обвинувачений Микита Пум свою провину визнав. Пояснив, що того вечора посварився з комендатом гуртожитка, тому «був злим і почав сваритись з ним у присутності свідків». Втім, запевнив, що до збройної агресії Росії відноситься негативно, а всі його слова були сказані на ґрунті злості.

Суддя Лілія Делікатна визнала чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Йому на десять років заборонили обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування.

Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.