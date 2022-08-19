СБУ вручила підозру в колабораційній діяльності 36-річному мешканцю Тернопільщини, який публічно виправдовував Росію. На одному з зібрань місцевої громади в Тернопільському районі чоловік заявляв, що на сході відбувається лише «братовбивча війна». У разі доведення вини йому можуть на 15 років заборонити обіймати посади в місцевому самоврядуванні або в держорганах.

Про вручення підозри стало відомо в п'ятницю, 19 серпня, після повідомлення прес-служби СБУ Тернопільщини. Як встановило слідство, після повномасштабного військового вторгнення 36-річний житель Тернопільського району розпочав агітаційну діяльність, якою намагався виправдати дії російської влади та заперечити факт збройної агресії.

«Зокрема, на велелюдному зібранні громади він публічно намагався переконати оточуючих у тому, що Росія не напала на Україну, а на сході нашої держави нібито відбувається "братовбивча війна"», – йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Санкція цієї статті передбачає заборону обіймати посади в держорганах чи місцевому самоврядування на термін від десяти до 15 років.

Незабаром йому оберуть запобіжний захід. Тим часом слідчі з'ясовують, чи співпрацював чоловік з російськими спецслужбами.