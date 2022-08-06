На Тернопільщині СБУ викрила чоловіка, який після початку повномасштабної війни активно поширював у інтернеті проросійську пропаганду. Відомо, що він народився у Підмосков'ї, але протягом багатьох років мешкав у одному з селищ Тернопільського району. Про свої погляди він публічно нікому не говорив, натомість у інтернеті активно поширював дописи з російською пропагандою. Йому загрожує до трьох років тюрми.

Про вручення підозри стало відомо в суботу, 6 серпня, після повідомлення прес-служби СБУ Тернопільщини. Як зазначають правоохоронці, чоловік є уродженцем Підмосков'я, однак протягом багатьох років мешкав у одному з селищ Тернопільського району. Про свої проросійські погляди він нікому не говорив.

«Чоловік не виказував оточуючим жодних ознак своєї нетерпимості до українців. Однак, після повномасштабного військового вторгнення загарбників в нашу державу проросійський агітатор почав систематично розповсюджувати у інтернеті матеріали російської пропаганди, які не тільки обґрунтовували правомірність збройного нападу Росії на Україну, а й звеличували воєнні злочини армії агресора», – йдеться у повідомленні.

СБУ також опублікувала декілька скріншотів дописів, які репостив чоловік. У одному з них він закликав побажати одужання росіянину, який «знищив понад 50 нацистів». У ще одному він репостив цитату Рамзана Кадирова про те, що Росії не варто вести перемовини з Україною.

Під час обшуків у помешканні чоловіка правоохоронці вилучили телефон та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Йому вже повідомили про підозру за ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України). Незабаром йому оберуть запобіжний захід.

Зазначимо, що санкція частини першої цієї статті передбачає максимум до трьох років тюрми.