СБУ Тернопільщини викрила 50-річну мешканку Почаєва, яка в інтернеті зі сторінки свого чоловіка поширювала російську пропаганду. Жінка репостила численні антиукраїнські дописи з підтримкою російських окупантів та маріонеткових адміністрацій. Слідчі вручили їй підозри одразу за двома статтями, у разі доведення вини жінці загрожує до трьох років тюрми.

Про викриття стало відомо в вівторок, 16 серпня. Як встановило слідство, 50-річна мешканка Почаєва після повномасштабного вторгнення регулярно розповсюджувала в інтернеті матеріали з російською пропагандою.

«Використовуючи обліковий запис свого чоловіка, пропагандистка поширювала численні антиукраїнські дописи «рашистів», якими виправдовувала окупацію України та звеличувала воєнні злочини загарбників», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ Тернопільщини.

У помешканні колаборантки правоохоронці вилучили мобільні телефони, які містять докази її причетності до протиправної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність) та ст. 436-2 ККУ (виправдовування російської агресії в Україні). Зазначимо, що санкція частини першої цієї статті передбачає до трьох років ув'язнення. Незабаром жінці оберуть запобіжний захід. Також СБУ встановлює, чи співпрацювала жінка з російськими спецслужбами.