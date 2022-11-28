Служба безпеки України затримала ще двох російських агентів під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Один з них виявився вчителем фізики однієї з місцевих шкіл.

За повідомленням СБУ, корегувальники передавали росіянам локації соціальних об’єктів, у тому числі загальноосвітніх навчальних закладів у Слов’янську. Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення прицільних ракетних ударів по українському місту.

Поплічниками росіян виявились двоє місцевих жителів, які працювали на підконтрольну спецслужбам ворога «Народну міліцію ДНР». Вони спілкувалися через анонімні месенджери, а для передачі закритих даних використовували спеціально створений чат-бот. Також відомо, що для конспірації один з інформаторів назвав свій акаунт жіночим ім’ям.

Одним із агентів виявився вчитель фізики. За інформацією Донецької обласної прокуратури, протягом березня - жовтня 2022 року він із власного аканту через месенджер поширював в чат-боті «ДНР» текстову інформацію щодо розташування військовослужбовців Збройних сил України на території Слов’янська.

Під час обшуків за місцями перебування обох зловмисників правоохоронці виявили мобільні телефони і ноутбуки із доказами підривної діяльності. Корегувальникам вже повідомлено про підозри, а суд арештував їх.