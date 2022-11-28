Усі активні колаборанти втекли з тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині. Раніше з міста втекли й представники окупаційних органів влади.

Як повідомив Центр національного спротиву з посиланням на місцеве підпілля, йдеться не лише про тих хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення, а також залякував й примушував мешканців до співпраці.

«Всі активні зрадники залишили місто, бо відчувають що його звільнення – це справа часу», – повідомляють у ЦНС.

Водночас Центр національного спротиву закликав місцевих мешканців залишити місто до моменту його деокупації ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше російська «адміністрація Нової Каховки» заявила, що через постійні обстріли з боку Збройних сил України її співробітники змушені залишити місто і передислокуватися в безпечніші райони Херсонської області.