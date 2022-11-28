Окупанти вивезли з Нової Каховки всіх активних колаборантів
Раніше окупаційні органи влади також утекли з Нововї Каховки
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Усі активні колаборанти втекли з тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині. Раніше з міста втекли й представники окупаційних органів влади.
Як повідомив Центр національного спротиву з посиланням на місцеве підпілля, йдеться не лише про тих хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення, а також залякував й примушував мешканців до співпраці.
«Всі активні зрадники залишили місто, бо відчувають що його звільнення – це справа часу», – повідомляють у ЦНС.
Водночас Центр національного спротиву закликав місцевих мешканців залишити місто до моменту його деокупації ЗСУ.
Нагадаємо, що раніше російська «адміністрація Нової Каховки» заявила, що через постійні обстріли з боку Збройних сил України її співробітники змушені залишити місто і передислокуватися в безпечніші райони Херсонської області.