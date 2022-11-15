Російська «адміністрація Нової Каховки» заявила вдень 15 листопада, що через постійні обстріли з боку Збройних сил України її співробітники змушені залишити місто і передислокуватися в безпечніші райони Херсонської області. Про це повідомило «Радіо Свобода».

«Співробітники ВЦА Нової Каховки, державних та муніципальних установ залишили місто і були передислоковані в безпечні місця області», – сказано в заяві.

В окупаційній адміністрації зазначили, що життя в місті стало небезпечним після відступу росіян з правобережної Херсонщини.

Нова Каховка – місто в Херсонській області на лівому березі Дніпра. До початку повномасштабної війни його населення складало близько 45 тис. людей. Якщо українським військовим вдасться закріпитися в Новій Каховці і розширити цей плацдарм, це означатиме початок звільнення і лівобережної частини Херсонської області, яку від Херсона і вже звільнених районів Херсонщини відділяє природна перешкода – ріка Дніпро шириною від одного до кількох кілометрів.