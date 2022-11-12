Підрив частини моста через Дніпро також підтверджують супутникові знімки

Російські війська серйозно пошкодили дамбу Каховської гідроелектростанції у Новій Каховці Херсонській області. Про це повідомила американська компанія Maxar Technologies, яка опублікувала власні супутникові знімки.

Знімки були зроблені приблизно о 10:25 11 листопада. На них видно, що дамба має значні пошкодження. Зокрема, зруйновані окремі ділянки греблі та шлюзи.

фото Maxar Technologies

фото Maxar Technologies

Як інформує Reuters, у Maxar Technologies також зазначили, що на знімках, зроблених у 11 листопада, також видно пошкодження кілька мостів, які перетинають річку Дніпро.

Відео підриву публікують Telegram-канали російських пропагандистських ресурсів.

Як інформував ZAXID.NET, відступаючи з Херсона, російські окупаційні війська підірвали Антонівській міст через Дніпро.

Тим часом міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.