Подружжя шпигунів прибуло в Україну у 2018 році

Служба безпеки України затримала в Одесі подружжя російських шпигунів, які готували ракетний удар по силах протиповітряної оборони й артилерійських складах Збройних сил України.

Шпигунів викрила військова контррозвідка Служби безпеки України під час спецоперації в Одесі. Подружжя збирало розвіддані про місця можливої дислокації та переміщення підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону. Втім, як стверджує СБУ, її працівники встановили контроль за ворожими агентами ще на первинному етапі підривної діяльності й затримали обох шпигунів при спробі передачі закритих відомостей до Росії.

Обоє затриманих – чоловік (народився в Одесі, але згодом служив у російській армії та брав участь у бойових діях на території Чечні) та дружина – громадяни Росії. Росія відправила агентів в Україну ще у 2018 році, подружжя отримало посвідку на проживання.

Легалізувавши своє перебування, подружжя перейшло у так званий «режим очікування»: вони вивчали суспільно-політичну обстановку в Південному регіоні, налагоджували товариські відносини з мешканцями Одеси та колишніми знайомими, яких планували в подальшому використати для проведення розвідувальної діяльності.

З початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну, підозрювані активізувались та на виконання завдань своїх російських кураторів збирали розвіддані про місця дислокації зенітно-ракетних підрозділів, ракетного озброєння, розташування ангарів для зберігання військової техніки. Насамперед агенти намагалися виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів Crotale і розташування польових артилерійських складів з боєприпасами до ЗРК. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення повітряних ударів ракетами класу «Калібр» або «Кинджал» по українських військових об’єктах, зазначають в СБУ.

Зібрані відомості агенти відправляли «зв’язковому» – мешканцю Севастополя, колишньому російському спецпризначенцю, який негласно співпрацює з ГРУ, а для прикриття використовує посаду очільника благодійного фонду. Він передавав інформацію своєму куратору – кадровому співробітнику воєнної розвідки РФ. Для комунікації з представниками російської спецслужби агентура використовувала заздалегідь відпрацьований анонімний Телеграм-канал.

Під час обшуків за місцем проживання агентів правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами прихованого листування з агресором.

Затриманим оголошено про підозру в шпигунстві. Їм обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зазначили в Одеській обласній прокуратурі.