ФСБ завербувала агентку ще в 2014 році

Служба безпеки затримала законспіровану шпигунку російської ФСБ, яка намагалася стати «подвійним агентом» і проникнути в спецслужбу України.

«СБУ зірвала плани ворога щодо проникнення "крота" до негласного апарату Служби. В результаті багатоходових контррозвідувальних заходів зловмисницю своєчасно викрили, задокументували злочинну діяльність та ідентифікували її куратора», – повідомила СБУ в середу, 2 листопада.

Як йдеться в повідомленні, шпигунка прикидалася українською патріоткою та намагалася втертися у довіру СБУ. Для виконання завдання російської ФСБ зловмисниця вийшла на представника одного з підрозділів СБУ і запропонувала свою допомогу у боротьбі з Росією. Зокрема, вона обіцяла надавати українським спецслужбам актуальну інформацію щодо діяльності ворога на тимчасово окупованій території сходу.

Однак працівники СБУ встановили, що у 2019 році її завербувала російська спецслужба через підконтрольні окупантам органи на тимчасово окупованій Луганщині. Співробітники української контррозвідки дезінформували агресора, вивели зрадницю на підконтрольну територію і затримали.

СБУ встановила, що після початку повномасштабного вторгнення вона виконувала вказівки росіян щодо виявлення маршрутів і техніки ЗСУ на території Луганщини. Також жінка збирала установчі дані та місця перебування учасників руху опору в регіоні, зокрема в окупованому селищі Марківка. Отриману інформацію вона передавала до окупаційної адміністрації регіону для проведення репресій проти місцевих жителів.

Шпигунці повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваній загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці або довічне ув’язнення.