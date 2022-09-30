Служба безпеки викрила агента Росії та встановила його кураторів з ФСБ

У Хмельницькій області СБУ затримала агента ФСБ, громадянина Росії, який приїхав в Україну у січні 2022 року та створював агентурну мережу для шпигунства і диверсій у західних областях. За даними СБУ, агент є колишнім спецпризначенцем внутрішніх військ Росії. Чоловік неодноразово брав участь у бойових діях, у тому числі на північному Кавказі.

Як у п’ятницю, 30 вересня, повідомила прес-служба СБУ, російський шпигун прибув в Україну нібито до родичів на Хмельниччину. Його завданням було створення розгалуженої агентурної мережі для збору розвідданих і проведення диверсій на заході України.

«Агент приїхав в Україну за особистою вказівкою колишнього керівника загону спецпризначення росгвардії «Вітязь» полковника Сєргєя Лисюка. Цей екс-командир російського спецназу входить до найближчого оточення Кремля. У разі наближення лінії фронту до Хмельниччини він обіцяв російському агенту «вивести» його на окуповану територію через "спецкоридор"», – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідства, шпигуном є колишній спецпризначенець внутрішніх військ РФ, який неодноразово брав участь у бойових діях, у тому числі на північному Кавказі. Там він перебував на агентурному зв’язку з ФСБ, але після виходу у відставку його перевели у «режим очікування», а «розконсервували», перевівши в Україну. Оперативники Служби безпеки встановили, що діяльність шпигуна координував кадровий співробітник ФСБ, полковник Євгєній Пєтрушін з позивним «Гестапо», який займався підготовкою спецпідрозділів, а також обіймав посади заступника начальника управління ФСБ по Дагестану і «першого заступника голови КДБ» самопроголошеного Придністров’я.

«Координуючись з Пєтрушіним, агент розвідував місця дислокації й переміщення підрозділів ЗСУ та збирав інформацію щодо стану мобілізації та особливостей функціонування стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури в регіоні. Для цього зловмисник здійснював приховане спостереження і намагався встановлювати «потрібні» зв’язки з місцевими жителями», – додають в СБУ.

На проведення розвідувально-підривної діяльності він отримував гроші від своїх «кураторів» з Росії. Для комунікації між собою використовували закриті канали електронного зв’язку. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. СБУ встановлює усіх осіб, які можуть бути причетні до діяльності агента Росії.