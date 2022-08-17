Буковинець у червні 2022 року публікував пости із виправданням окупантів

СБУ оголосила про підозру мешканцю Буковини, який публікував в «Однокласниках» антиукраїнські дописи, возвеличував армію Росії та чекав, коли в східних областях України буде «Новоросія». Крім виправдовування окупації українських територій росіянами, буковинець заперечував злочини військових РФ у Бучі.

Як у середу, 17 серпня, повідомила прес-служба СБУ у Чернівецькій області, мешканець Вижницького району у власному акаунті забороненої в Україні соцмережі «Однокласники» активно публікував дописи, в яких виправдовував збройну агресію Росії проти України.

«Він заперечував причетність російських військових до злочинних дій на тимчасово окупованих територіях, зокрема, до звірств у Бучі. Ностальгуючи за тоталітарним радянським режимом, буковинець одночасно схвалював окупацію російською федерацією південно-східної України під так званим брендом "новороссия"», — йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі Чернівецької обласної прокуратури уточнюють, що чоловік поширював проросійські пости у червні 2022 року. У розповсюдженому контенті виправдовував злочинні дії окупантів на території України, заперечував їх причетність до звірств у Бучі.

Мешканцю Буковини оголосили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (поширення матеріалів з виправдовуванням, запереченням збройної агресії РФ проти України, а також глорифікація окупантів).