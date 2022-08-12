За виправдовування російських злочинів чоловікові загрожує до трьох років тюрми

У Хмельницькому СБУ викрила уродженця Росії, який активно підтримував російські злочини в Україні та поширював пропагандистські наративи. Зокрема, чоловік виправдовував російські бомбардування Маріуполя необхідністю знищити полк«Азов». Відомо, що він переїхав в Україну після виходу на пенсію в Росії.

Про викриття чоловіка стало відомо у п'ятницю, 12 серпня. Як встановило слідство, з виходом на пенсію уродженець Воркути переїхав в Україну та жив доволі непримітно до початку повномасштабного вторгнення.

«Тоді путінський прихильник почав висловлюватись у соціальних мережах на підпримку дій Кремля: постійно називав вторгнення військ РФ в Україну «спецоперацією», поширював пропагандистські наративи про «денацифікацію», демонізував чинну владу України та ЗСУ», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ Хмельниччини.

Крім того, у соцмережах чоловік виправдовував невибіркові бомбардування та обстріли Маріуполя, що призвели до загибелі тисяч мирних жителів, необхідністю знищення полку «Азов», який, за його твердженням, сповідує «фашистську та нацистську» ідеологію.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування російської агресії), що передбачає максимум до трьох років тюрми. Наразі розслідування завершене, незабаром справу розглядатиме суд.