Жінка працювала на російські спецслужби з червня 2022 року

Контррозвідники Служби безпеки України викрили співробітницю одного з підприємств ракетно-космічної галузі у Дніпрі на співпраці з російськими спецслужбами. Вона передавала ворогу інформацію про новітні українські розробки у військовій галузі та стан реалізації державних оборонних замовлень України. А ще вона корегувала ракетні обстріли по Дніпру та звітувала росіянам про відомі їй позиції ЗСУ у місті.

Як повідомила СБУ в суботу, 10 вересня, зрадниця пішла на співпрацю з Росією через свої проросійські погляди. Жінка чекала приходу «русского міра» на Дніпропетровщину і всіляко демонструвала свою проросійську позицію у соцмережах.

«Задокументовано, що вона передавала інформацію про військові оборонні розробки ворожим спецслужбам із червня 2022 року. І це при тому, що її чоловік і син також працюють на вказаному підприємстві та задіяні у розробці й модернізації військового озброєння і ракетної техніки», – наголосили в СБУ.

Там додали, що її контактною особою був кадровий співробітник ФСБ, який використав проросійські погляди шпигунки для її вербування.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили в колаборантки засоби комунікацій та комп’ютерну техніку, які використовувалися для протиправної діяльності. Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру в державній зраді. Правоохоронці проситимуть суд узяти її під варту.