Алла Душкіна вийшла на волю під заставу у розмірі 500 тис. грн

Колишня директорка київського Печерського ліцею № 75 Алла Душкіна, яку звинувачують у тому, що вона корегувала вогонь російських військ і яку випустили під заставу у 500 тис. грн, втекла з України. Про це у четвер, 8 вересня, пише «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

На запит журналістів у Київській облпрокуратурі повідомили, що перевіряють інформацію щодо перетину кордону обвинуваченою. У відомстві також пояснили, що раніше «прокуратура у суді клопотала про застосування до обвинуваченої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави».

Наразі прокурорами отримано ухвалу суду щодо примусового приводу Душкіної у зв’язку з її неявкою на судові засідання.

«Обвинувачену буде оголошено у розшук та повернуто заставу в дохід держави», – сказали в прокуратурі.

Крім того, у відомстві зазначили, що надсилали відповідні документи щодо обвинуваченої до Держприкордонслужби. Своєю чергою, прикордонники у коментарі журналістам заявили, що під час оформлення громадян на кордоні діють у рамках чинного законодавства.

«Прикордонники не можуть знати всієї інформації про розслідування правоохоронних органів, а керуються рішеннями суду або відповідними дорученнями уповноважених державних органів», – сказали в ДПСУ.

У Держприкордонслужбі зазначили, що якщо стосовно якоїсь людини виноситься рішення про заборону виїзду із країни – воно виконується при спробі перетнути кордон.

«В інших випадках прикордонники не мають право завертати людину, зокрема, якщо вона має всі необхідні документи для перетину і стосовно якої наразі немає обмежень на виїзд із країни», – додали у відомстві.

31 липня стало відомо, що Душкіна вийшла на волю під заставу у розмірі 500 тис. грн. При цьому сама вона на перше засідання не прийшла, надавши довідку, що знаходиться на лікарняному.

1 липня в Офісі генпрокурора повідомили, що висунули жінці звинувачення в держзраді і направили до суду обвинувальний акт. Розслідування показало, що директорка ще до початку повномасштабної війни мала проросійські погляди та підтримувала окупацію Криму та ОРДЛО.

Жінка передавала куратору інформацію про місцезнаходження ЗСУ та тероборони, а також інформацію про державних, політичних та культурних діячів України, які виступають проти російської агресії. У винагороду за співпрацю обвинуваченій нібито обіцяли посаду міністра освіти при окупаційній владі. Наразі вона від роботи в ліцеї вона відсторонена.

Нагадаємо, що в умовах воєнного стану держзрада карається ув’язненням на строк від 15 років до довічного з конфіскацією майна.