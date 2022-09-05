43-річного киянина затримали у Чернівцях у червні 2022 року, коли той готував вибухи на залізниці

У Чернівцях суд виніс вирок 45-річному мешканцю Києва, який працював на російські спецслужби, мав зв’язки із так званою «ДНР», передавав росіянам дані про важливі об’єкти у Чернівцях та місця дислокації Збройних сил України. Затримали диверсанта у червні 2022 року у Чернівцях, коли той збирав дані для підготовки вибухів на залізниці. Під час розслідування також встановлено, що цей киянин у січні 2021 року передав російським спецслужбам дані про розташування батальйону «Азов». Суд призначив йому 16 років ув’язнення, його спільник сяде у тюрму на 10 років.

Про вирок 45-річному мешканцю Києва у понеділок, 5 вересня, повідомила прес-служба СБУ у Чернівецькій області. Чоловіка затримали 18 червня у Чернівцях. Відомо, що диверсант має український паспорт і, за документами, є мешканцем Києва. Чоловік підтримував зв’язки із підконтрольними Росії спецслужбами так званої «Донецької народної республіки» та тривалий час перебував на «консервації» на Близькому Сході.

Після початку повномасштабної війни Росії з Україною 45-річний агент отримав від своїх «кураторів» завдання прибути в Україну для збору розвідданих щодо транспортних каналів постачання озброєння та військової техніки. Крім того, киянин мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині. За допомогою цих даних росіяни планували влаштувати диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах.

Шевченківський районний суд Чернівців присудив 45-річному мешканцю Києва 16 років ув’язнення, його спільнику дали 10 років. Обох судили за державну зраду та участь у терористичній організації.