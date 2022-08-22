Чоловіки передавали ворогу дані про дислокацію особового складу та техніки ЗСУ, у тому числі HIMARS

Служба безпеки України затримала коригувальників вогню на Донеччині, які передавали окупантам дані про дислокацію реактивних артилерійських систем «HIMARS». Про це у понеділок, 22 серпня, повідомили прес-служба СБУ в Telegram.

«У ході контрдиверсійної зачистки прифронтових районів Донеччини СБУ затримала двох інформаторів ворога, які коригували ракетні удари по території регіону», – йдеться у повідомленні.

Як розповіли у відомстві, чоловіки передавали ворогу дані про дислокацію особового складу та техніки ЗСУ, у тому числі HIMARS, а також збирали інформацію про геолокацію та функціонування об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, за їхньою «наводкою» окупанти здійснили обстріл водозабірної системи у місті Селидове.

відео СБУ

Інформацію зловмисники передавали через посадовця «народної міліції», надсилаючи йому знімки з позначками об’єктів на цифрових картах. Обидвом повідомили про підозру, їх тримають під вартою.