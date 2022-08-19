Будівля Верховної Ради України

Контррозвідка Служби безпеки викрила працівника підрозділу забезпечення Управління справами Апарту Верховної Ради на спробі встановити систему прослуховування в кулуарах і залі парламенту. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Як розповіли у відомстві, чоловік був завербований ФСБ під час поїздки до Криму ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«За вказівкою свого російського куратора агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема їх персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов», – заявив повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

відео СБУ

Для встановлення «жучків» підозрюваний мав використати свій дозвіл на доступ до різних приміщень Верховної Ради. Але на момент початку великого вторгнення посадовець звільнився з Апарату парламенту, тож не зміг виконати жодного завдання. Натомість він планував влаштуватися на стратегічно важливий обʼєкт Житомирської області.

Наразі у межах кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.