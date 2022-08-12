СБУ затримала навідника російських ракет на Харківську ОДА
Навідником виявився колишній працівник українських правоохоронних органів
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Служба безпеки України (СБУ) затримала «законсервованого» агента Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, який корегував російські ракетні удари по Харківщині, зокрема, по будівлі Харківської облдержадміністрації на початку березня.
Як повідомила СБУ в п’ятницю, 12 серпня, за його наведенням агресори здійснили ракетні удари по будівлі ОДА та ще семи цивільних об’єктах. Крім того, він передавав окупантам геолокації міської інфраструктури. Агент надсилав росіянам розвіддані у вигляді текстових файлів з детальним описом об’єктів та інформацією щодо перебування в них людей.
За інформацією СБУ, зрадником є колишній правоохоронець, якого завербував кадровий співробітник ФСБ під час перетину російського кордону у 2019 році. Після отримання оперативного псевдоніму та проходження інструктажу зловмисник був переведений у «режим очікування». Після російського вторгнення на зв’язок з агентом вийшов російський куратор. У разі успішного виконання вказівок окупанти обіцяли "вивести" свого прибічника на територію Росії і оформити громадянство, але співробітники СБУ завадили цим планам і затримали зловмисника.
Агенту повідомлено про підозру.
СБУ також опублікувала відео, наприкінці якого затриманий зізнається у злочині.
Нагадаємо, 1 березня російські окупаційні війська здійснили обстріл центру Харкова, зокрема, вдарили по площі Свободи. Одна з ракет влучила в будівлю облдержадміністрації. Пізніше з-під завалів дістали десятки тіл загиблих людей.
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