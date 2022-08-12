Анзор Бісаєв входить до найближчого оточення Рамзана Кадирова

Служба безпеки України встановила особу чергового російського військового з Чечні, який чинив звірства у селищі Бабинці Бучанського району на Київщині. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Зловмисником виявився командир мобільного загону особливого призначення Росгвардії «Ахмат» Бісаєв Анзор Саладієвич, який входить до найближчого оточення Рамзана Кадирова.

Повідомляється, що на початку березня окупант разом зі своїми підлеглими вдерся в один із приватних місцевих будинків і викрав підлітка.

До хлопця застосовували різні види катувань, вимагаючи інформацію про розташування Збройних сил України, погрожували вогнепальною зброєю, приставляли ніж до горла. Потім його посадили до броньованого автомобіля і продовжили знущання, погрожували фізичною розправою.

Після звільнення Київщини окупант втік на територію Росії, де переховується від правосуддя донині. Злочинцю оголошено про підозру, тривають заходи з притягнення його до відповідальності.