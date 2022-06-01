Заур Дімаєв входив до оточення Рамзана Кадирова

В Україні знищили російського підполковника, заступника командира 4-го батальйону полку імені Кадирова Заура Дімаєва. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався заступник командира 4-го батальйону полку імені Кадирова підполковник Заур Дімаєв. Він пропустив заняття з топографії, а тому вже правильно повернувся додому», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, УАЗ, в якому їхали кадирівці, потрапив під артилерійський обстріл ЗСУ у районі Камишевахи Запорізької області.

Дімаєв загинув на місці, ще четверо окупантів отримали важкі поранення.

Раніше повідомлялось, що Росія планує віддати контроль над захопленим Маріуполем оточенню керівника Чечні Рамзана Кадирова.

Головне управління розвідки Міноборони України ще 15 травня оприлюднило особисті дані 2500 найманців з Чеченської республіки – «кадирівців», які брали та беруть участь у війні в Україні.