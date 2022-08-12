Пристрій для запису розмов, який знайшов Віталій Портников у квартирі

СБУ почала розслідування щодо появи у львівській квартирі відомого журналіста Віталія Портникова пристрою, який міг використовуватись для прихованого запису розмов. За цим фактом зареєстрували кримінальне провадження.

«Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також призначені експертизи, які мають встановити, чи дійсно виявлений предмет є спеціальним технічним засобом і чи може він використовуватися для негласного отримання інформації», – повідомили в СБУ Львівщини у п’ятницю, 12 серпня.

СБУ зареєструвала кримінальне провадження за незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації (ч.1 ст. 359 ККУ).

Нагадаємо, два дні тому нардеп та співвласник телеканалу «Еспресо», де веде програми Віталій Портников, Микола Княжицький заявив, що в орендованій квартирі у Львові журналіст знайшов підслуховуючий пристрій – диктофон з можливістю довго вести запис.

Віталій Портников у коментарі «Еспресо» розповів, що знайшов пристрій під ліжком, прибираючи квартиру. Журналіст зазначив, що з цього приводу звернувся в СБУ та сподівається на якісне розслідування справи.