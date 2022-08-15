Служба безпеки України затримала та примусово видворила з України двох російських кримінальних авторитетів, які намагались вступити до добровольчих батальйонів у Києві. Про це СБУ повідомила в понеділок, 15 серпня, водночас імена росіян не назвала.

За інформацією СБУ, один з російських злочинців перебуває у санкційному списку РНБО як кримінальний авторитет, причетний до вчинення тяжких злочинів. У нього була заборона на в’їзд в Україну.

Інший затриманий – російський рецидивіст, неодноразово засуджений до ув’язнення, у тому числі за вбивство. На території України він також перебував нелегально.

«Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили потенційну загрозу і затримали обох зловмисників. Для недопущення злочинів, вказані особи були примусово видворені з України», – сказано в повідомленні.