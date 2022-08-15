Затриманий медик особисто збирав інформацію, яку передавав росіянам

Служба безпеки України затримала в Одеській області медика, який допомагав Росії обстрілювати об’єкти на півдні області. Агент почав працювати з державою-терористом у липні, а 15 серпня стало відомо, що його викрили.

За інформацією СБУ, зрадник України збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і Тероборони, функціонування резервних аеродромів і військових полігонів на півдні Одеської області. У своїх доповідях він:

надавав точні координати об’єктів оборони на карті;

детально описував стан об’єкту, матеріал, з якого збудований, призначення та використання військовими, прилеглу територію;

інформував про чисельність особового складу та військової техніки на об’єктах та про їх переміщення;

вказував кількість облаштованих укріплень.

Окупанти у подальшому використовували цю інформацію для планування роботи диверсійних груп, масованих і прицільних ракетних обстрілів.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, чоловік працював медиком в одній з лікарень Одеської області. Співпрацю з ворогом почав у липні.

«Він не приховував своїх проросійських поглядів, відверто висловлюючись у закритих Telegram-каналах, які куруються російськими спецслужбами. Пропозицію щодо співпраці з окупантами чоловік отримав після його ініціативного контакту через месенджер власного телефону з представниками спецслужб країни-агресора», – додали в СБУ.

Зібрану інформацію зловмисник передавав через закриті канали зв’язку куратору від російських спецслужб, який координував його підривну діяльність. Спілкування з куратором відбувалося з дотриманням конспірації, бо сам корегувальник, за його словами, уникав «неприємностей у держустанові».

У прокуратурі зазначили, що навідник особисто спостерігав за переміщенням військової техніки Збройних сил України територією Одещини та вишукував місця дислокації українських захисників.

Наразі слідчі СБУ повідомили зраднику про підозру в державній зраді. Наразі він перебуває під вартою.