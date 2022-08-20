Після звільнення Київщини зрадники залишились та намагалися влаштуватися до лав логістичних підрозділів ЗСУ

Контррозвідка СБУ затримала двох агентів Росії, які намагалися зібрати розвіддані про постачання українським військам західної зброї та боєприпасів. Для цього вони намагались влаштуватися до лав логістичних підрозділів Збройних сил України. Відомо також, що під час окупації вони також катували мешканців Київщини. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

«За даними слідства, зрадниками виявились двоє мешканців Вишгородського району, які сприяли російським військам під час тимчасової окупації частини Київщини. Озброєні чоловіки брали активну участь у так званих фільтраційних заходах, вишукуючи серед місцевих жителів українських патріотів, які чинили спротив загарбникам», – повідомили в СБУ.

Також у повідомленні зазначено, що було встановлено, що зловмисники катували малолітнього хлопця за те, що він допомагав підрозділам ЗСУ виявляти техніку та місця дислокації окупантів.

Після звільнення Київщини колаборанти залишились на території регіону та продовжили підривну діяльність.

«Щоб розвідувати і передавати ворогам інформацію про маршрути переміщення та місця базування західного озброєння, один зі зрадників виїхав до сусіднього регіону, де підписав контракт із ЗСУ, інший – хотів «призватись» від однієї з територіальних громад поблизу Києва», – повідомили в СБУ.

Фото СБУ

Під час обшуків за місцями проживання у них виявили: комплектуючі до саморобних вибухових пристроїв, а також засоби зв’язку, які вони використовували для комунікації з російськими «координаторами».

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі перевіряють зв'язки зрадників з представниками спецслужб РФ.