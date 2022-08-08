Михайло Єжель очолював Міністерство оборони України з 11 березня 2010 по 8 лютого 2012 року

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у державній зраді колишньому міністру оборони України Михайлу Єжелю, який, погодивши підписання так званих «Харківських угод», сприяв Росії в окупації АР Крим. Про це повідомила прес-служба ДБР в понеділок, 8 серпня.

«Адмірал, який свого часу був Головнокомандувачем Військово-Морських Сил України й розумів всі ризики продовження перебування російського флоту на території України, погодив весь пакет документів, необхідних для імплементації Угоди між Україною та РФ з питань перебування чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, т.з. Харківських угод», – йдеться у повідомленні.

У ДБР розповіли, що проекти цих документів міністр оборони України погодив навіть не відвідавши засідання Кабінету міністрів України 21 квітня 2010 року, на якому вони обговорювались, а також без проведення обов’язкової правової експертизи щодо відповідності проекту Угоди Конституції та законам України.

«Через це були створені умови для продовження перебування чорноморського флоту РФ на території України на 25 років, що сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу збройних сил Росії, модернізації та заміні корабельного складу, літальних апаратів, основних озброєнь чорноморського флоту російської федерації, які перебували на території України та надалі були використані під час анексії АР Крим та міста Севастополя у 2014 році, замість їх зменшення та виведення з території України, відповідно до умов базових Угод», – зазначили в ДБР.

Зазначимо, що Михайло Єжель очолював Міністерство оборони України з 11 березня 2010 по 8 лютого 2012 року, за часів екс-президента Віктора Януковича. У квітні 2013 року Янукович призначив його послом у Білорусі.

У 2014 році Генпрокуратура пред'явила Єжелю підозру в рамках розслідування кримінальних проваджень, що стосуються знищення тилового забезпечення української армії.

У 2015 році президент Петро Порошенко відкликав Єжеля з посади посла у Мінську, однак той в Україну не повернувся. У квітні 2015-го білоруська прокуратура відмовилась відповідати на запит ГПУ щодо того, чи справді Єжель лікується у Мінську.

Згодом він повідомив, що разом із сім'єю живе у Білорусі, і повернеться, коли в Україну в тому випадку, якщо будуть гарантії його безпеки й з нього знімуть звинувачення.

Суд дозволив розслідувати справу щодо Єжеля заочно, бо він не з’являвся на допити.

У вересні 2016 року прокуратура завершила заочне досудове розслідування стосовно колишнього міністра. 20 грудня 2016 року справу було передано до суду.

У 2018 році стало відомо, що Білорусь надала статус біженця колишньому міністру оборони України.