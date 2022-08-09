Зрадника затримали, коли він попросив представника спецслужб РФ завдати удару по об'єкту, де знаходився особовий склад СБУ

СБУ викрила зрадника, який працював на спецслужби РФ. За даними слідства, це колишній посадовець Харківської міської ради. Він був завербований кадровим співробітником ФСБ, який сам вийшов на нього. За вказівкою ворога він влаштувався працювати у харківське управління СБУ невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби РФ. Завдяки своєму службовому становищу затриманий передавав ворогу українські розвіддані про ЗС РФ, а також про плани і діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб», – повідомили в СБУ.

Фото СБУ

За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості агент передавав представнику російських спецслужб через закриті канали зв’язку з дотриманням правил конспірації. В обмін за співпрацю колаборант отримав гарантії безпеки для нього і його родини, якби РФ вдалося захопити регіон.

Окупанти використовували надану зрадником інформацію для передислокації власних підрозділів з метою захисту їх від артилерійських ударів ЗСУ. Крім того, ці дані РФ використовувала для планування диверсій, а також масованих артилерійських і прицільних ракетних обстрілів по стратегічних об’єктах міста.

В СБУ повідомили, що правоохоронці затримали зрадника «на гарячому» – після того, як він попросив представника спецслужб РФ завдати удару по об'єкту, де знаходився особовий склад СБУ.

Наразі йому висунули звинувачення за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у кінці травня президент Володимир Зеленський розкритикував очільника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна й звільнив його за недбале виконання службових обов'язків. Також 17 липня Зеленський звільнив голову СБУ Івана Баканова, а через два дні ще й заступника голови СБУ Володимира Горбенка та анонсував кадрову ревізію в СБУ.

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