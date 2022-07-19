Президент Володимир Зеленський у вівторок, 19 липня, звільнив Володимира Горбенка з посади заступника голови Служби безпеки України. Відповідний указ Зеленський підписав невдовзі перед тим, як Верховна Рада за його поданням звільнила з посади голови СБУ Івана Баканова.

«Звільнити Горбенка Володимира Терентійовича з посади заступника голови Служби безпеки України», – йдеться в президентському указі.

50-річний Володимир Горбенко почав свій кар’єрний шлях у СБУ в 1994 році. З 2012-го залишив службу та перейшов у сферу безпеки приватного сектору, працював у відділі безпеки держкомпанії «Укрзалізниця». 8 листопада 2019 року його призначили заступником голови СБУ.

Водночас журналісти-розслідувачі з Bihus.Info в січні 2022 року розповіли про те, що родина Горбенка володіє майном на суму понад 1 млн доларів, яке, найімовірніше, нне відповідає її реальним доходам. Крім того, У 2021 році Нацагенція з протидії корупції у декларації Горбенка знайшла недостовірну інформацію – було не вказано вартість двох будинків, двох земельних ділянок та автомобіля. Згодом результат перевірки направили до НАБУ, однак там складу злочину не знайшли.

Також Зеленський здійснив низку звільнень і призначень голів СБУ в низці областей. Зокрема, на місце раптово звільненого голови управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна він призначив Олександра Куця.

Напередодні президент анонсував кадрову ревізію в СБУ.