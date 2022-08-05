Екс-заступник голови ГУР працював на спецслужби РФ з 2014 року

Колишньому заступнику голови Головного управління розвідки Міноборони України, ім'я якого офіційно не розголошують, висунули звинувачення у державній зраді. Про це 5 серпня повідомили в СБУ та Офісі генпрокурора. За даними ZAXID.NET, генерал-майора розвідки затримали ще в лютому, за кілька днів після російського вторгнення, і весь цей час його утримували в СІЗО, збираючи необхідні для оголошення офіційної підозри докази висунення.

«Слідчі СБУ повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Генерал-майор підозрюється у державній зраді, а також у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному зберіганні зброї. За даними слідства, він передавав російським спецслужбам таємну і цілком таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в нашій державі», – сказано у повідомленні СБУ.

За даними «Главкому», мова йде про генерал-майора В'ячеслава Ониська, який у 2008-2010 рр. був заступником голови ГУР МО. Під час затримання оперативниками СБУ генерал-майор намагався відстрілюватися, але обійшлося без жертв.

Фото СБУ та Офісу генпрокурора

За даними слідства, з 2014 року чоловік діяв в інтересах спецслужб РФ. Він передавав російським спецслужбам таємну і цілком таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в Україні.

«За вказівкою спецслужб країни агресора, фігурант надсилав їм інформацію з органів Міністерства оборони, Головного управління розвідки, Національної академії Сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, авіаційних та військово-промислових державних підприємств щодо діяльності останніх, а також агентурних зв’язків спецслужб України на тимчасово окупованій території», – додали в СБУ.

Відомо, що генерал-майор працював заступником керівника української розвідки до 2010 року. Потім продовжував працювати у розвідці, але уже на нижчих посадах, входив також до керівного складу Державного космічного агентства України. Входив до громадської ради при Міноборони як представник громадської організації «Об’єднання ветеранів розвідки України».

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