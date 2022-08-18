Агент показував росіянам, як краще потрапити до Києва із Сумщини

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ворожого агента, який у перші дні повномасштабної війни провів із Сумської до Київської області 128 одиниць російської техніки, повідомила в четвер, 18 серпня, прес-служба СБУ.

Зрадником виявився мешканець Сумщини, завербований російськими спецслужбами. За інформацією СБУ, він із перших днів тимчасової окупації регіону розпочав активну співпрацю з загарбниками, запропонувавши стати провідником і показати безпечні шляхи до Києва.

«Після звільнення Сумської області агент продовжив співпрацювати із ФСБ РФ і виконувати завдання своїх кураторів. Він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння Сил оборони в регіоні», – додали в СБУ.

За інформацією правоохоронців, агент передавав працівникам ФСБ координати військових об’єктів із прив’язкою до місцевості. Для комунікації та передачі даних використовував закриті канали електронного зв’язку.

Під час обшуків у помешканні ворожого агента правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами комунікації з російськими кураторами.

Йому вже повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд вже взяв його під варту.