Житель Сумщини допомагав росіянам просуватися до Києва
Завербований українець провів до околиць Києва 128 одиниць російської техніки
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Контррозвідка Служби безпеки України затримала ворожого агента, який у перші дні повномасштабної війни провів із Сумської до Київської області 128 одиниць російської техніки, повідомила в четвер, 18 серпня, прес-служба СБУ.
Зрадником виявився мешканець Сумщини, завербований російськими спецслужбами. За інформацією СБУ, він із перших днів тимчасової окупації регіону розпочав активну співпрацю з загарбниками, запропонувавши стати провідником і показати безпечні шляхи до Києва.
«Після звільнення Сумської області агент продовжив співпрацювати із ФСБ РФ і виконувати завдання своїх кураторів. Він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння Сил оборони в регіоні», – додали в СБУ.
За інформацією правоохоронців, агент передавав працівникам ФСБ координати військових об’єктів із прив’язкою до місцевості. Для комунікації та передачі даних використовував закриті канали електронного зв’язку.
Під час обшуків у помешканні ворожого агента правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами комунікації з російськими кураторами.
Йому вже повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд вже взяв його під варту.