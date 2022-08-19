СБУ затримала чиновницю регіонального структурного підрозділу Державної кримінально-виконавчої служби

Служба безпеки України викрила російських агентів у пенітенціарній системі південних регіонів України. Зловмисники передавали ворогу інформацію щодо співробітників пенітенціарних закладів, які не зрадили присязі і залишилися вірними Україні, повідомили у прес-службі СБУ.

Як повідомили у відомстві, «зв’язковим» був «начальник відділу кадрів» незаконно створеного окупантами «управління федеральної служби виконання покарань по Херсонській області».

«Цю псевдопосаду колишній кадровик однієї з виправних колоній Херсонщини отримав за те, що добровільно пішов на співпрацю з окупантами», – зазначили у відомстві.

Запитувану ворогом інформацію він отримував від чиновниці регіонального структурного підрозділу Державної кримінально-виконавчої служби України.

«Отримані відомості спецслужби РФ використовували з метою розвідувально-підривної діяльності проти України. У тому числі для чинення тиску на правоохоронців та їх близьких, можливого їх вербування та отримання відомостей службового характеру», – повідомили у СБУ.