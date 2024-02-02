Тайсон Ф'юрі отримав травму під час спарингу

Бій українця Олександра Усика і британця Тайсона Ф'юрі, який мав відбутися 17 лютого, відклали через травму Ф'юрі. Про це повідомило «Суспільне Спорт» із посиланням на промоутерську компанію Queensberry Promotions, що представляє британського спортсмена.

17 лютого боксери мали битися за чотири чемпіонські пояси – три із них (WBA, WBO та IBF) належать Олександру Усику, а титул WBC – Тайсону Ф’юрі. Поєдинок планувався у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді.

У п'ятницю, 2 лютого, Ф'юрі наклали шви над оком, через які володар поясу WBC не встигне підготуватися до поєдинку в лютому. Травму спортсмен отримав під час спарингу.

«Мені прикро за всіх, хто залучений у цю велику подію. Я сумлінно готуватимуся до нової дати, коли око відновиться. Можу лише перепросити перед усіма, включно зі своєю командою, командою Усика, партнерами, фанатами та моїми друзями в Саудівській Аравії», – сказав Тайсон Ф’юрі.

Зазначимо, поєдинок боксерів у надважкій вазі неодноразово переносився – спочатку бій між Ф’юрі та Усиком мав відбутися 23 грудня 2023 року, проте згодом відомий спортивний інсайдер Майк Коппінджер заявив, що боксери зійдуться на рингу вже в лютому 2024 року. 16 листопада 2023 року на прес-конференції з приводу організації чемпіонського поєдинку між українським та британським боксерами затвердили бій на 17 лютого 2024 року.