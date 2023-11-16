Спершу бій між боксерами мав відбутися у грудні 2023 року

Сторони боксерів Олександра Усика й Тайсона Ф’юрі офіційно затвердили дату поєдинку спортсменів у Саудівській Аравії. На прес-конференції з приводу організації чемпіонського поєдинку між українським та британського боксерів затвердили бій на 17 лютого 2024 року, повідомило «Суспільне.Спорт».

Офіційну дату оголосили у четвер, 16 листопада. Поєдинок боксерів у надважкій вазі неодноразово переносився – спочатку бій між Ф’юрі та Усиком мав відбутися 23 грудня 2023 року, проте згодом відомий спортивний інсайдер Майк Коппінджер заявив, що боксери зійдуться на рингу вже в лютому 2024 року.

Боксери битимуться за чотири чемпіонські пояси – три із них (WBA, WBO та IBF) належать Олександру Усику, а титул WBC – Тайсону Ф’юрі. Поєдинок відбудеться у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді.

Нагадаємо, з моменту оголошення про майбутній бій Ф’юрі здобув надважку перемогу над зіркою змішаних єдиноборств Франсісом Нганну. Володар поясу WBC побував у нокдауні в третьому раунді та тріумфував лише роздільним рішенням суддів проти абсолютного дебютанта в боксі. Через невпевнену перемогу промоутери Ф’юрі оголосили про перенесення бою з Усиком.

Зазначимо, перед поєдинком із Тайсоном Ф’юрі Олександр Усик провів обов'язковий захист чемпіонських поясів у серпні 2023 року. Тоді у дев'ятому раунді Усик здолав британського претендента за лінією WBA Даніеля Дюбуа.