У Катовіце, куди прибули польські урядовці, триває Європейський економічний конгрес

У вівторок, 7 травня, у приміщенні, де мало пройти виїзне засідання польського уряду, спецслужби виявили пристрої, схожі на засоби для прослуховування. Уряд Польщі мав провести засідання у Катовіце, повідомив речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський.

«Служба державної охорони у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки виявила та демонтувала пристрої, які могли бути використані для прослуховування, у приміщенні, де сьогодні має відбутися засідання Ради міністрів у Катовіце», – повідомив Яцек Добжинський.

У коментарі RMF24 речник командувача польської Служби захисту держави Богуслав Пьорковський повідомив, що пристрої для прослуховування виявили під час рутинної перевірки приміщення перед засіданням відповідно до протоколів безпеки. Після виявлення засобів прослуховування правоохоронці сповістили співробітників Агентства внутрішньої безпеки. Які саме пристрої виявили у залі для засідання, Богуслав Пьорковський не уточнив.

Зазначається, що міністри на чолі з прем’єр-міністром Дональдом Туском прибули в Катовіце, оскільки там триває Європейський економічний конгрес. У конгресі бере участь низка польських урядовців, а також європейських політиків. Зокрема, серед гостей економічного конгресу є президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.