Нестор Шуфрич з СІЗО зареєстрував законопроєкт

Підозрюваний у державній зраді народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич, перебуваючи у слідчому ізоляторі, зареєстрував законопроєкт щодо національних меншин. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт №13169 у Верховній Раді зареєстрували у п’ятницю, 11 квітня. Він має назву «Про національні меншини (спільноти) України» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення захисту прав національних меншин (спільнот) із використання офіційних мов Європейського Союзу для сприяння європейській інтеграції України. Проте карки законопроєкту на сайті наразі немає, тож зміст документа невідомий. Нестор Шуфрич вказаний як єдиний ініціатор законопроєкту.

Як повідомляв ZAXID.NET, у наприкінці грудня 2024 року Шевченківський районний суд Києва дозволив підозрюваному у держзраді нардепу Нестору Шуфричу здійснювати депутатські повноваження.

У СБУ пояснили, що суд задовольнив клопотання частково. Зокрема, суд відмовив у клопотанні доставляти нардепа на засідання Верховної Ради, однак він має право виконувати депутатські повноваження в межах слідчого ізолятора. Йдеться про підготовку та надсилання письмових звернень та запитів.

Нагадаємо, СБУ та ДБР підозрюють Нестора Шуфрича у державній зраді, фінансуванні Росгвардії у Криму та підривній діяльності. За даними слідства, він разом з помічником зареєстрував придбану у Криму нерухомість за російськими законами, а потім передав її у користування російським військовим. Крім того, слідство вважає, що Шуфрича завербували російські спецслужби – він виконував завдання одного із колишніх заступників секретарів РНБО Володимира Сівковича, який у 2014 році втік до Москви.

Також Нестор Шуфрич неодноразово свідомо поширював російську пропаганду під час своїх публічних виступів та інтерв’ю.

З 15 вересня 2023 року Нестор Шуфрич перебуває у СІЗО без права внесення застави. Нардепу загрожує довічне ув’язнення.