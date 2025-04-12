У суботу, 12 квітня, у Львові влаштували майстер-клас із випікання паски. Виготовляли її із борошна із деокупованих розмінованих земель Херсонщини. Мета проєкту «Душа землі», в межах якого і влаштували майстер-клас, привернути увагу людей до проблеми забруднення українських земель вибухонебезпечними предметами.

Шеф-кухар Леонід Малюга готує особливу паску. Вона із борошна, яке змололи із зерна, вирощеного на розмінованих полях Херсонщини та Миколаївщини. Виростив пшеницю фермер Олексій Руденко разом із племінниками в Малій Олександрівці та інших звільнених селах.

«Полюбляю дивитися, як сходить пшениця. Це щось таке... Кожного разу по іншому. Для мене, як сходить пшениця, перші рядочки, як вона пробивається, це неймовірна радість», – зазначив фермер.

Шеф-кухар Леонід Малюга каже, має хвилюючі відчуття, працюючи із таким борошном.

«В мене відчуття особливі, я взагалі родом з Херсонщини, і мій дім зараз перебуває в окупації. Для мене особисто ця тема є дуже важливою і хвилюючою», – сказав шеф-кухар Леонід Малюга.

Для приготування паски Леонід Малюга використовує свій авторський рецепт. В цю паску закладені особливі сенси – вона має багато спільного із теперішньою Україною.

«Вона буде обпалена, але не згоріла. В мене аж мурашки йдуть по шкірі, коли про це говорю. Вона наче проста, але красива. Наче з вигляду нічого особливого, але в середині вона буде солодка і з такими ж золотими руками, як це золото на ній. З такою ж пʼянкою й ароматною душею», – розповів шеф-кухар.

Проєкт «Душа землі» – це спільна ініціатива Міністерства економіки, програми розвитку ООН в Україні та однієї з торгівельних мереж. Ця ініціатива має на меті привернути увагу до проблеми забруднення українських земель вибухонебезпечними предметами та показати справжню ціну українського хліба. На подію завітали працівники ДСНС, які безпосередньо займаються розмінуванням українських територій.

«На цей час мої колеги працюють на Харківщині та Донеччині. Начальник частини виконує завдання на Херсонщині. Як правило, ми працюємо ручними методами розмінування, але зараз наші колеги з Японії надали нам машину механізованого розмінування, що пришвидшує нашу роботу і робить її набагато безпечнішою. Під кінець березня ми приїхали з Харківщини, ми працювали в Ізюмському районі. Там характерне засмічення такими вибухонебезпечними предметами, як міни-пелюстки, артилерійські снаряди. Міна-пелюстка небезпечна тим, що її важко побачити в траві», – розповів начальник групи механізованого розмінування 2-го аварійно-рятувального загону ДСНС Львівщини Іван Бамболя.

Україна – наразі найбільш забруднена мінами країна світу. 139 тис. км2 залишаються потенційно замінованими. Дві третини з них – родючі сільськогосподарські землі. Завдяки зусиллям держави, міжнародних партнерів і титанічній праці саперів уже повернуто у використання аграріїв 35 тис. км2 української землі.

«План – до 2030 року повернути 70% продуктивного використання тих земель, які сьогодні є потенційно заміновані», – зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Серія майстер-класів випікання паски із особливого зерна в межах проєкту "Душа землі" відбувається у шести містах України. Окрім Львова, це Київ, Дніпро, Миколаїв, Одеса, Харків, а також Нью-Йорк.