Сили ППО збили 56 російських БпЛА

В ніч на суботу, 12 квітня, росіяни вкотре атакували Україну ударними безпілотниками. Українським військовим вдалося збити 56 російських ударних дронів. Про це повідомили у Повітряних силах.

Загалом, за даними Повітряних сил, російські окупанти випустили по Україні 88 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів. Станом на 09:00 Повітряні сили підтвердили збиття 56 російських ударних дронів, ще 24 БпЛА – локаційно втрачено через дію засобів радіоелектронної боротьби.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки у Києві стались кілька пожеж, щонайменше п’ятеро людей отримали поранення.

У Харкові вночі пролунали два вибухи. Внаслідок атаки у Немишлянському районі постраждав місцевий житель. Медики надали чоловіку допомогу на місці події, госпіталізації він не потребував.

На Дніпропетровщині через атаку російських безпілотників у Павлоградському районі загорівся приватний будинок. У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджень зазнав також приватний будинок – понівечені дах, фасад та вікна. Інформації щодо постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 11 квітня росіяни атакували Україну 39 ударними БпЛА, а також випустили по Дніпру балістичну ракету. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок російської атаки постраждали щонайменше 9 людей, ще один чоловік – загинув.