Наслідки російської атаки на Київ / 12 квітня 2025 року

В ніч на суботу, 12 квітня, російські військові атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків у місті виникли пожежі. Про це повідомили міський голова Віталій Кличко, ДСНС та Київська міська військова адміністрація.

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 04:11. Вже о 04:30 мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Києві працює протиповітряна оборона.

За даними Київської міської військової адміністрації, у Святошинському районі Києва внаслідок російської атаки сталась пожежа у складській будівлі. Займання площею 1500 м² станом на 07:30 рятувальники продовжували гасити. Крім того, через дронову атаку загорілися два складські приміщення площею 1000 м² та 150 м². Також через обстріл частково зруйнована будівля підприємства.

«За даними медиків, у результаті ворожої атаки цієї ночі, у Святошинському районі столиці троє постраждалих. Одного госпіталізували, двом медики надали допомогу на місці», – повідомив Віталій Кличко.

У Дарницькому районі російський через російський дрон зруйнований приватний будинок. Двоє чоловіків отримали травми, проте, за даними КМВА, їхньому життю наразі нічого не загрожує.

Доповнено. О 10:25 у ДСНС повідомили, що загасили всі пожежі.

Нагадаємо, в ніч на 6 квітня внаслідок російської атаки на Київ загинув чоловік. Крім того, російський обстріл пошкодив будівлі, у яких були розміщені редакції каналів українського іномовлення FREEДОМ і Дом, міжнародна редакція – UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português, діджитал-редакція.