Російські загарбники атакували Україну балістичною ракетою та дронами-камікадзе типу Shahed. У деяких областях є жертви та пошкодження, повідомляють Повітряні сили в п’ятницю, 11 квітня.

Упродовж доби Росія випустила по Україні 39 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів, а також балістичну ракету по Дніпру.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 24 ударних БпЛА типу Shahed на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 13 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені», – кажуть у відомстві.

Результати роботи ППО станом на 11 квітня

Наслідки ворожої атаки на Україну

Через російську атаку постраждали Дніпропетровщина, Донеччина та Житомирщина.

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через ракетний удар по Дніпру напередодні постраждали дев’ять людей, загинув 42-річний чоловік. Рятувальники загасили масштабну пожежу на об’єкті інфраструктури площею 600 м2.

У Грушівській громаді Криворізького району цієї доби росіяни дроном-камікадзе пошкодили лінію електропередач. Також ворог вдарив по Нікопольщині – райцентру та Марганецькій громаді. Жертв серед мешканців згаданих громад немає.

За інформацією керівника Житомирської ОВА Віталія Бунечка, російський дрон влучив в багатоповерхівку в Житомирському районі увечері 10 квітня. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще п’ятеро, включно з дитиною, постраждали. Пошкоджень зазнали щонайменше п’ять будинків. В одному із будинків виникла пожежа, яку загасили рятувальники.

Росіяни також атакували Краматорський район на Донеччині. За даними ОВА, у Зарічному внаслідок російської атаки поранено людину, пошкоджено будинок. У Ямполі зруйновано будинок і пошкоджено адмінбудівлю.